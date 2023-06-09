陳姓居家女看護領有特殊證照，受雇照護有漸凍症的朱姓老翁，某日下午她離開房間、去拿餵食朱翁的果汁時，沒注意到呼吸器脫離氣切管線，導致朱翁缺氧死亡。一、二審依過失致死罪判陳女10月，民事部分高雄地院判陳女應賠償740萬元，可上訴。

朱翁為漸凍症患者，因呼吸道肌力不足，居家照護期間必須使用呼吸器。陳女是領有ACLS、BLS證照的護理師，與另外2名看護受雇於朱家。

2020年4月26日下午3點半，陳女使用拍痰機為朱翁進行拍痰訓練，一個小時後，陳女離開8樓房間至9樓廚房，準備拿取要替朱翁灌食的果汁。陳女離開房間約半小時，返回房間時，發現呼吸器脫落警示音大響，朱翁早已缺氧死亡，嚇得當場報警並通知朱翁家人。

朱翁經緊急送醫搶救撿回一命，但住院1年多後，因腦髓瀰漫性壞死、軟化及液化、導致併急性胰臟炎與腹膜炎及全身系統性水腫而不治死亡。

家屬認為陳女照顧疏失，不滿提告。開庭時陳女均否認犯行，強調朱翁送醫後至死亡長達1年多，死因可能是自身疾病演進所致。一、二審均判陳女10月，可上訴。

家屬另提民事求償，強調自己聘請「特別護士」，就是為了要更細心的照顧家人，陳女工作明顯有疏失，要求賠償1450萬元。

法官認為，朱家明訂特別看護的工作內容包含要使用拍痰機、抽痰機、灌食以及接呼吸器等，另一名康姓看護也證稱，使用拍痰機時，看護人員不能離開，因為背心會充氣，會一直震動，震動時可能會把呼吸器蛇形管震開，若看護人員沒有在場會有危險。

陳女辯稱，當時她去拿果汁時發現果汁已經沒了，是朱翁的太太叫住她、要她等一下，會現打給她，過程中還跟她說了一堆家庭瑣事。

法官認為，相關證詞及陳女自己的言論都能證實，陳女離開照顧者身邊太久，明顯有過失，最後綜合損害程度，判陳女應負8成責任，應賠償家屬740萬元，全案仍可上訴。