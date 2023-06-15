每年6月15日是台灣的警察節，為了感謝警察辛勞維護城市治安與交通，高市議員林智鴻15日與「高熊音樂」團長連振宇共同前往高市警鳳山分局慰勞基層員警，並贈送警察小熊、沐浴組、加菜金，在這個特別的日子為基層警察加油打氣。

林智鴻表示，警察單位24小時全天候為民服務，辛苦守護民眾生命與財產安全，尤其最近詐騙事件頻傳，鳳山分局已成功阻詐近2000萬元，所以特別媒合高熊音樂的「警察熊」贈送致意，希望匯集更多社會力量，共同保障市民與財產安全，並準備沐浴乳組，讓在炎熱天氣執勤的警察同仁，回到派出所盥洗使用可以更舒適。

高市警鳳山分局蔡鴻謀指出，近10年來鳳山人口增加，警察業務更加繁重，但他們仍持續守護治安與交通工作，包括犯罪、汽機車失竊等案件數均逐年降低，尤其在科技進步的世代，詐欺犯罪手法不斷翻新，全力以識詐、堵詐、阻詐、懲詐等面向全力防止詐欺犯罪，避免民眾遭詐騙，打造高雄安全、宜居的環境。

連振宇表示，城市安全對民眾來說非常重要，感謝警察的協助，很高興在警察節這樣特別的日子，能帶來高熊音樂的「警察熊」表達感謝之意，祝福警察同仁平安快樂。