布蘭特原油期價跌落0.35美元或0.5％，報每桶75.61美元，美國西德州中級原油期價同樣下滑0.35美元或0.5％，報每桶70.94美元。
Rakuten Securities商品分析師Satoru Yoshida表示，「近期西德州原油價格預料徘徊每桶70美元上下3美元區間。」
先前傳出美國與伊朗兩國接近達成核協議，一度使國際油價8日（周四）原本每桶重挫逾3美元，但後來兩國皆出面否認消息，油價每桶跌幅收斂至1美元。
以周線來看，兩大原油期價本周估計下挫約1％，延續上周跌勢。
由於市場對需求出現疑慮以及美國與伊朗可能達成核協議，國際油價9日（周五）持續下挫，即將邁向連兩周收黑。
布蘭特原油期價跌落0.35美元或0.5％，報每桶75.61美元，美國西德州中級原油期價同樣下滑0.35美元或0.5％，報每桶70.94美元。
Rakuten Securities商品分析師Satoru Yoshida表示，「近期西德州原油價格預料徘徊每桶70美元上下3美元區間。」
先前傳出美國與伊朗兩國接近達成核協議，一度使國際油價8日（周四）原本每桶重挫逾3美元，但後來兩國皆出面否認消息，油價每桶跌幅收斂至1美元。
以周線來看，兩大原油期價本周估計下挫約1％，延續上周跌勢。
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