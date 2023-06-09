布蘭特原油期價跌落0.35美元或0.5％，報每桶75.61美元，美國西德州中級原油期價同樣下滑0.35美元或0.5％，報每桶70.94美元。

Rakuten Securities商品分析師Satoru Yoshida表示，「近期西德州原油價格預料徘徊每桶70美元上下3美元區間。」

先前傳出美國與伊朗兩國接近達成核協議，一度使國際油價8日（周四）原本每桶重挫逾3美元，但後來兩國皆出面否認消息，油價每桶跌幅收斂至1美元。

以周線來看，兩大原油期價本周估計下挫約1％，延續上周跌勢。