67歲香港影帝「發哥」周潤發當年以《賭神》一角奠定演藝圈地位，後赴好萊塢發展，作品皆具高知名度，是華人影視圈的代表人物，近年周潤發鮮少拍戲，近期他宣傳主演電影《別叫我“賭神”》，卻透露與袁詠儀曾有一段過往，讓他一度不敢見她。

日前周潤發與袁詠儀一起在香港宣傳電影《別叫我“賭神”》，袁詠儀表示和周潤發合作「是一個很難忘的經驗，也是我覺得，真的好像圓夢，就是終於追到自己的這個（明）星、這個偶像，自己好開心」，周潤發站在一旁說：「因為阿靚選香港小姐的時候，那晚我做評判，我沒有投她，我沒有投她一票，所以我不敢見她，不幸的是在這部戲撞到她，我都不知道怎麼跟她講」，袁詠儀則誇張擺出不能接受的表情，讓眾人笑翻。

被追問當年投的誰，周潤發稱已經不記得當年有誰了，袁詠儀則在一旁提醒有翁幸蘭還有梁小冰，指周潤發最喜歡梁小冰，周潤發則一臉尷尬開玩笑說：「不好講給發嫂聽」，似乎是默認當年投給梁小冰。影片一出網友紛紛留言：「那一屆的幾個港姐都挺漂亮的」、「周潤發這麼高的嗎？袁詠儀170+，他比袁詠儀高這麼多，身姿還是這麼挺拔。」、「周潤發很幽默的，當然是開玩笑啦，就算不是開玩笑，現在也必須當成開玩笑，不然袁詠儀怎麼能接受」、「發哥是永遠是發哥，看他的電影長大的」。

據悉袁詠儀參選港姐時受到周潤發照顧，因此對周潤發一直很尊敬，將對方視為偶像，後來袁詠儀大紅大紫也始終記得周潤發的恩情，希望能與偶像合作，沒想到一等就是30年。電影中兩人扮演情侶，但因周潤發嗜賭分離，後來再次重逢袁詠儀將兒子讓周潤發照顧，他才漸漸成長。