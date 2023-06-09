根據國際半導體產業協會SEMI最新預估指出，2023年全球前段半導體設備支出出現年減，最主要是受到總體經濟轉差、企業縮減資本支出、供應庫存調整，以及美國擴大管制措影響，相關供應鏈轉趨保守；但長遠來看，中長期發展趨勢可望向上。

旭東近年積極佈局半導體設備，整合智慧系統、自動數據雲端儲存分析等功能，滿足晶圓代工、封測以及記憶體等製造商AI智能產線智動化需求。此外，該公司也積極將業務拓展到新加坡、美國和中國大陸等地，為其客戶提供即時高效率的服務，協助客戶進行智能化升級和產線優化，使其在全球競爭中增添戰力。

旭東表示，公司的專業團隊具有提供Turn key Solution的能力，可滿足面板客戶的升級，以及半導體製程自動化和光學檢測系統整合開發的需求；透過整合自動化、AOI和AI等跨領域核心能力，為客戶提供智能化服務和客製化產品，已成為面板和半導體業者重要的合作夥伴。

目前，該公司的智慧影像檢測技術已經被應用於半導體晶圓製程的自動缺陷檢查設備(AOI)，並配合AI缺陷檢測和自動缺陷分類(ADC)，成功降低誤檢率和人力成本，並獲半導體大廠的認可與採用。

旭東表示，由於車用、AI/HPC等相關應用需求的擴大，加上晶片供應中斷和地緣政治風險的存在，各國政府紛紛開始關注並建立自身的半導體供應鏈，客戶對於策略性投資也有機會持續推動，預期半導體設備產業的中長期發展趨勢將逐步向上。其中，「先進製程的開發」以及「自主供應鏈的建立」更可望成為推動旭東半導體設備業務中長期成長的兩大主要動力。