磅礡鼓聲，揭開優人神鼓重新改編的經典作品《墨具五色》2.0，今年適逢成立35周年，優人神鼓調整步伐，迎接下個35年。
優人神鼓創辦人劉若瑀表示，「我覺得這個東西必須要被傳承下去，它必須要被傳承的。所以我們長年在山上的這個狀態，到了現在這個階段，我覺得就是一句話，返璞歸真。」
優人神鼓「墨具五色」分別於9月22至24日在台北國家戲劇院，11月25、26日在台中國家歌劇院大劇院，12月9、10日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。
磅礡鼓聲，揭開優人神鼓重新改編的經典作品《墨具五色》2.0，今年適逢成立35周年，優人神鼓調整步伐，迎接下個35年。
優人神鼓創辦人劉若瑀表示，「我覺得這個東西必須要被傳承下去，它必須要被傳承的。所以我們長年在山上的這個狀態，到了現在這個階段，我覺得就是一句話，返璞歸真。」
優人神鼓「墨具五色」分別於9月22至24日在台北國家戲劇院，11月25、26日在台中國家歌劇院大劇院，12月9、10日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。
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