優人神鼓成軍35年，2023年推出經典作品《墨具五色》2.0，藝術總監黃誌群（如圖）說明創作理念。（張鎧乙攝）

優人神鼓成軍35年，2023年推出經典作品《墨具五色》2.0，潑彩畫家柯淑玲（如圖）說明創作歷程。（張鎧乙攝）

優人神鼓成軍35年，2023年推出經典作品《墨具五色》2.0，創辦人劉若瑀（如圖）說明創作過程。（張鎧乙攝）

2023年推出經典作品《墨具五色》2.0，該作透過書法「一墨而五色具，五色又源於墨」的相生關係展開創作演出。（張鎧乙攝）

2023年推出經典作品《墨具五色》2.0，該作透過書法「一墨而五色具，五色又源於墨」的相生關係展開創作演出。（張鎧乙攝）

優人神鼓2023年推出經典作品《墨具五色》2.0，該作透過書法「一墨而五色具，五色又源於墨」的相生關係展開創作演出，預計9月在台北國家戲劇院、11月在台中國家歌劇院及12月在高雄衛武營國家藝術文化中心演出。（張鎧乙攝）

預計9月在台北國家戲劇院、11月在台中國家歌劇院及12月在高雄衛武營國家藝術文化中心演出。（張鎧乙攝）

磅礡鼓聲，揭開優人神鼓重新改編的經典作品《墨具五色》2.0，今年適逢成立35周年，優人神鼓調整步伐，迎接下個35年。

優人神鼓創辦人劉若瑀表示，「我覺得這個東西必須要被傳承下去，它必須要被傳承的。所以我們長年在山上的這個狀態，到了現在這個階段，我覺得就是一句話，返璞歸真。」

優人神鼓「墨具五色」分別於9月22至24日在台北國家戲劇院，11月25、26日在台中國家歌劇院大劇院，12月9、10日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。