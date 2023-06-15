曙光盃三對三籃球賽由台北市副市長林奕華開球。（台北市康復之友協會提供／林周義台北傳真）

精神康復者宏明，有思覺失調症病史，從國中開始就喜歡打籃球的他，今日參與了台北市康復之友協會辦理的第5屆曙光盃三對三籃球賽，期盼自己能延續上一屆第4名的好成績。罹患精神疾病的人，過去常被社會大眾視為負向、孱弱以及應與社會隔絕的，但隨著精神健康議題逐漸受到重視，越來越多的民眾開始認識精神疾病是可以透過多元治療、各項社區復健服務來穩定症狀，也更願意理解、給予正向支持。

台北市康復之友協會在北市府社會局的支持下，2018年舉辦第1屆曙光盃至今，賽事規劃皆秉持「運動復元」的精神，選手來自社區復健中心、精神康復之家以及醫院日間病房的精神康復者，並以符合正規國際賽事的規則及場地辦理三對三籃球賽。過去3年，因新冠疫情面臨停辦、縮小規模的困境，今年終於在疫情平穩後開放報名後迅速額滿，顯見所有參賽選手對於曙光盃的熱情與期待。

曙光盃籃球賽的理念除了精神康復者的參與外，更重要的是在於共同擔任賽事籌備的角色，從「曙光」的命名開始，到Logo的設計與賽事場地佈置，以及賽事當日工作人員的安排，都有康復者參與其中。

台北市康復之友協會常務理事羅惠群指出，一般人做的運動，康復者也能做，只是一些康復者想打球，卻一直不敢到社區中。雖然他們外表看起來與一般民眾無異，但有時仍會因為一些症狀，而讓他人感覺有一點點不一樣。

康復者小銘表示，平時在公園常常看到有人在打籃球，心裡很想一起打球，但又憂心會被歧視，也擔心體力和技巧不如其他人。因著曙光盃，他和其他隊員賽前會約時間練球切磋球技，就像其他人一樣。比賽當天，也透過團隊合作發揮實力，每個人都很有信心，體力也真的有變好。另一名康復者宏明則表示，曙光盃對他來說是促進團結合作的活動，需要戰術，以及隊員的互相配合。去年他第一次參加比賽，相當亢奮，也得到了第4名，希望今年也能延續去年的好成績。

每屆賽後，幾乎所有的選手對於曙光盃活動皆給予正向回饋，除了感受到賽事當下的活力，也期待未來能夠持續超越自己，看見自己價值。精神疾病的污名來自於人們因不理解而引出的恐懼。台北市康復之友協會希望藉由曙光盃賽事，讓各界看見與認識精神康復者，也期待日後能集結眾人之力，一起將「去汙名」之球，投進「復元」的框。台北市康復之友協會理事長萬心蕊也鼓勵康復者，把吃藥所累積的毒，藉著流汗排出來，希望康復者能將運動的快樂帶回日常生活，而不是只有今天。

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