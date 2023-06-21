藝人炎亞綸遭「抖音男神」耀樂指控硬上、偷拍性愛片，他昨深夜在臉書發文認錯，表示願意當面道歉；耀樂今天上午開記者會說明，沒想到炎亞綸竟意外現身，讓耀樂崩潰趴在桌上。對此，行銷專家認為炎亞綸直搗記者會的行為不妥，這樣的危機處理對他本身並沒有加分，反而讓外界對他的印象不太好，覺得像是去鬧場的。

耀樂今天開記者會向外界說明5年前的事發經過，炎亞綸突現身向他90度鞠躬致歉，「我要鄭重再跟你說一聲對不起，讓你承受不應該承受的事情，真的很抱歉，對不起。」耀樂當場崩潰趴在桌上。

根據《TVBS》報導，行銷專家胡桓士直言，炎亞綸現身記者會的做法，會讓外界覺得像是去鬧場的，對事情本身也沒有太大幫助；他認為，如果炎亞綸沒有做這件事，去記者會現場澄清或許對事情有幫助，但他承認犯錯，去現場除了沒辦法解決事情，外界對他的印象也會不好。

胡桓士認為，炎亞綸昨針對事情始末已有890字回應，其實不用再特別出來，只要對方開完記者會，炎再誠懇道歉就好，「現身只是把場面搞得更混亂」。

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