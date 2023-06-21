2024總統大選目前有藍綠白三方角力，各方民調顯示民進黨參選人賴清德目前領先。中廣董事長趙少康今(21日)發文直言，中廣與蓋洛普最新民調出爐，明確顯示只有侯友宜搭配柯文哲，才有可能達成下架民進黨的目標，除此之外，別無他法。所以，真正的「藍白配」就是唯一解方。

趙少康提到，根據這份民調，只要有三組人馬出現，不管怎麼搭配，都是民進黨勝出，即使是很多非綠支持者敲碗的「郭柯配」成形，對上國民黨的侯友宜、盧秀燕，以及民進黨賴清德、蕭美琴，還是「賴蕭配」以31.1％獲勝，郭柯配支持度28.15％，「侯盧配」則是20.46％。

趙少康指出，但是如果「侯柯配」，支持度可以驟升到39.6％，才能超車「賴蕭配」的34.58％，並出現有意義的5％差距。因此，真正的「藍白配」刻不容緩，我也認同柯文哲市長的「聯合內閣」理想，藍白除了在總統大選合作，立委以及未來內閣首長如何安排，都可以討論。

「藍白不合，選舉不贏！」趙少康強調，民進黨如果繼續執政，台灣將難逃經濟繼續疲弱、兩岸隨時開戰的命運，而如果「下架民進黨」就是最高目標，其他技術性問題都可以討論，不願意合作的就是國家的罪人。