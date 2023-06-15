國立台東女中今年共有4名學生考取醫學系與牙醫系，學生陳温愷筠受到〈海岸山脈的瑞士人〉一書啟發，立定從醫志向。（國立台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中今年共有4名學生考取醫學系與牙醫系，學生陳温愷筠受到〈海岸山脈的瑞士人〉一書啟發，了解家鄉醫療資源不足，立定從醫志向，順利考上中國醫藥大學牙醫系，盼為偏鄉醫療盡一份心力。

台東南北兩端長達176公里，醫療資源主要集中在台東市區，偏遠鄉鎮民眾就醫意願降低。

陳温愷筠國中時接觸〈海岸山脈的瑞士人〉，感佩書中飄洋過海遠赴台東無私奉獻的神職人員，體認到偏鄉醫療資源的不足。她國小到國中就讀美術班，心細手巧，因為對牙科有興趣，希望培養這方面的醫療專業，回饋自身家鄉。

陳温愷筠說，牙科除了一般治療，對美感也非常要求，像是老人需要做假牙，兒童需要做好牙齒保健及矯正，加上台東牙科資源多集中於市區，選擇念牙醫，因應家鄉的需求，也符合自己的興趣。

平時除上網看牙醫師分享心路歷程與專科知識，也會查閱相關書籍，由於牙醫需要看口腔結構圖，陳温愷筠最近也學起電腦繪圖。

台東女中近年培育出不少醫療人才，今年共4人考取醫科，包括中國醫藥大學牙醫系的陳温愷筠、高雄醫學大學牙醫系的林沅柔、陽明交通大學醫學系楊閔淯、馬偕醫學院醫學系的陳爰亘。

校長王垠表示，台東女中最大特色就是師生互動密切，學生在有溫度、有記憶的情境下，創造優秀的升學表現，感謝師生共同的努力。