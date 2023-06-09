金馬影后舒淇1995年以電影《靈與欲》出道至今，演過非常多作品，優雅大方的氣質跟美艷迷人的臉蛋，深植觀眾心中，成為性感女神的代表人物之一。不過私下常與工作人員打成一片的她，昨(8日)突然指他們都是「魔鬼」，而背後緣由曝光後，讓粉絲見到私下可愛的一面。

舒淇8日更新貼文，可見桌子放著一道道餐點，她表示那時穿著白色緊身衣站在旁邊，不僅聞到香味，工作人員還一邊吃、一邊發出咀嚼聲，同時慫恿來吃一口就好，不用擔心變胖，讓她超級糾結，附上一張神情哀怨的近拍照，以抱怨發洩情緒：「魔鬼。」

粉絲看完文章後，感到非常有趣，對她說：「一口的確不會胖，但是一口下去就停不了了」、「通告完了就能吃了」、「感覺到了憤怒，姐姐別看我了，害怕」、「特別懂穿著緊身衣，看著一桌子美食的感覺！」、「唉，美女果然還是不好當的，需要很強的意志力」、「把舒家大美女饞壞了吧」、「舒淇姐姐太可愛了！」

舒淇曾分享維持身材的方法，她表示會做好飲食管理，晚餐只吃一碗五穀雜糧粥，如果需要熬夜只吃七分飽，且牢記吃多少就得消耗多少的原則，除了多運動之外，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，也回應網友表示沒懷過孕是保持纖瘦身形關鍵，「我有許多有生孩子的朋友，身材比我還好。」