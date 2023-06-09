據外媒報導，俄羅斯車臣地區領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)在網上公開證實，俄羅斯軍方已經收到首批中國製造的輕裝甲輪車，這可能是俄羅斯首次以公開的方式展示中國所提供的軍用裝備。

據《防衛部落格》（Defence Blog）報導，與普丁關係極密切的車臣領導人卡德羅夫在他發布的錄像中表示，「為參加對烏克蘭特別軍事行動，車臣部隊最近購買了大量的軍用車輛。」

卡德羅夫親試駕中國製造的輪式裝甲車。（圖／卡德羅夫推特）

報導說，新車是由中國軍事裝備製造商陝西寶雞特種車輛製造公司開發的虎士（Tiger） 4×4輪式裝甲車。這款裝甲車有2名機組人員，包括指揮官和駕駛員組成，可攜帶9名裝備齊全的步兵。

虎士輪式裝甲車可以適應多種任務，例如做為巡邏車、警車、救護車、戰術指揮車或武器運輸車。自2012年首次在歐洲國防展面世，目前已有數個國家購入使用，包括巴哈馬、玻利維亞、索馬里亞與塔吉克斯坦。

車臣領導人對外展示中國軍事裝備，有刻意拉中國向西方國家叫陣意味。（圖／卡德羅夫推特）

另據《新浪網》報導，該型裝甲車是中國出口的多種裝甲車輛其中之一，南美、非洲、東南亞、中亞一些國家有裝備。車臣的這批虎士裝甲車尚未知獲得管道，「估計是二手貨」。

《騰訊網》則稱，虎士4×4輪式裝甲車對俄羅斯安全部隊來說是一種新奇的東西，由中國陜西寶雞特種車輛製造廠生產。根據配置的不同，成本從10萬美元~24萬美元不等。這型裝甲車是警用裝備，也可滿足低標準軍隊的需要，被廣泛出口到非洲國家。但是中亞國家如塔吉克斯坦也購買了該車，中國產裝甲車是怎麼進入俄羅斯（車臣）還不清楚。

該報導還說，虎士裝甲車沒有安裝機槍/自動榴彈發射器這類武器，跟有一定防護標準的民用車輛沒什麼區別，並不算武器裝備，原則上來說它不能劃歸到軍用裝備行列，也就「無需過分解讀」，還頗有外交部發言人答西方記者問的架式。

不過，從卡德羅夫公布的照片看來，這批輪式裝甲車相當新穎，不像是二手舊貨。陸媒指其為二手貨，或指車台上未裝備武器，應該 是為避免被指為這是中國向俄羅斯提供軍事裝備。