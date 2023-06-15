本報先前編譯用語為維連茨基山脊（Vremievsky Salient/Ledge），經查證確有地質專有名詞「弧凸」（Salient）常見於岩層褶皺帶，後將予以修正。烏克蘭軍自本月4號（日）起於南部戰線發起進攻，採取波狀攻勢刺探俄軍防禦缺口，經過近10天的進攻，成功於本週日（11）日鑿穿維連茨基弧凸，沿線收復4個住民地，但烏軍於12日（一）遭俄軍擊退出馬卡羅夫卡（Makarovka），至此烏俄雙方已於馬卡羅夫卡交戰長達72小時。今天稍早（15）俄軍突就高地西側2處住民地展開攻勢，迫使烏軍暫時退出，該段區域為俄軍縱深的最前緣監視防線（Screening Line），距離真正的第1道俄軍防禦工事還有15公里。
綜合俄羅斯國防部和公開資訊情報來源14、15日信息，維連茨基弧凸東西2側都是高地，道路沿線市鎮則是在低窪地區，其中包含馬卡羅夫卡鎮，俄軍仍佔據2側高地防區，對地塹地區的烏軍持續造成威脅。自本週一起，烏軍從高地北面開始驅趕維連茨基弧凸2側高地上的俄軍據點，但隨著降雨結束，俄羅斯航太軍（VKS）、直升機部隊和自殺無人機也再次開始對烏軍單位產生威脅。
14日（三）結束時在維連茨基弧凸沿線的地塹城鎮馬卡羅夫卡至烏羅日諾耶（Urozhaine）上的激烈戰鬥仍在持續進行。馬卡羅夫卡目處於俄羅斯部隊的火力控制之下，俄軍陣地位於東西2側高地和該定居點的南部，迫使烏軍暫時放棄對對烏羅日諾耶發起進攻。
15日（四）維連茨基弧凸地區西側2住民地里夫諾波爾（Rivnopil’）和列瓦德涅（Levadnoye），俄軍突然大動作發起空襲、炮擊甚至投入「烈日」（TOS-1）溫壓武器，擊退了烏軍並且，再對諾沃達羅夫卡（Novodarivka）、內斯庫契諾耶（Neskuchne）烏軍第128機步旅、第31機械化旅和第1坦克旅的人力和裝備聚集點發動空襲，恐造成烏軍進攻的複雜度。
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