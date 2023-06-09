男子發現公司監視器佈滿「白色肥蟲」，於是上網求助網友該怎麼拆開清潔。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

真好奇怎麼鑽進去的？有男子在網上分享公司的監視器畫面，從畫面中可見，圓形的監視器透明罩殼內，竟然佈滿數十條「白色肥蟲」，男子還表示這些肥蟲還活著會蠕動，因此感到有些困擾，求助網友該如何將透明殼拆下清潔；網友一見到畫面全驚呆表示「起雞皮疙瘩了」、「這個厲害，躲到裡面還能長那麼大隻」，不過也有網友幫解答「用六角工具三顆螺絲拆下來就好了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段影片，從影片中可見，有台圓型監視器，而其透明殼罩明顯看出有數十隻白色「肥蟲」佈滿在其內；這樣的情況也讓原PO感到困擾，並求助網友在貼文寫下「請問公司監視器內的蟲，要怎麼拆下清潔？」。

貼文一出，網友全看傻眼，紛紛留言表示「起雞皮疙瘩了」、「這個厲害，躲到裡面還能長那麼大隻」、「看一個，我頭癢」、「頭皮好麻」、「好噁心」、「我要崩潰了」、「這是在煉蠱嗎」、「這啥情況」、「溫室養殖？」、「那是監視器的大腦皺褶」、「是吃什麼長大的？」、「真好奇怎麼鑽進去的」。

另外有好心網友也幫原PO解答如何清潔，「螺絲拆開外面的殼就能拿下來了」、「罩子螺絲拆開就好囉」、「用六角工具三顆螺絲拆下來就好了」、「叫監視器的來處理就好」、「把那三顆螺絲鬆掉應該就下來了，不過真的不想碰」。