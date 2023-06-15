繼印尼、日本、菲律賓傳出撤僑計畫，美國媒體也報導，美國政府擔憂台海局勢「高度緊張」，也在制定在台美僑撤離計畫，我外交部則稱「沒有這件事情」。前立委郭正亮表示，在馬英九8年任內、總統蔡英文第一任，從沒聽過撤僑計畫新聞，不過，在蔡英文第二任，撤僑新聞就開始出現了。

郭正亮今（15日）在《觀點-亮劍台灣》節目中表示，印尼、日本、菲律賓紛紛傳出撤僑計畫。但他在馬英九8年任內、蔡英文第一任，從來沒聽過，蔡英文第一任是從2016年到2020年，那時兩岸沒那麼緊張。結果蔡英文第二任到2022年，撤僑計畫這種新聞就開始出現了，而且《日本經濟新聞》還深入去做這個新聞，報導日本撤僑計畫是怎麼進行的，包括一個一個打電話跟大家講，要去哪個地方搭船、搭飛機，還有什麼購票窗口。

郭正亮不禁表示，為什麼蔡英文第二任到處都是撤僑計劃這種新聞，外交部卻出來說沒聽過這種新聞，真奇怪。但他一找就能找到4則台灣報導的新聞。

郭正亮透露，他周邊有錢的朋友甚至在買萬一的護照，多少人跑去美國或是美國周邊的國家，甚或其他國家，在買一個保險的護照。蔡英文跟副總統賴清德對這樣的現象，卻完全不回應。