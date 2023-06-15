台灣在南美洲唯一的邦交國，巴拉圭紅黨潘尼亞於4月當選總統，將在8月15日就職；準外交部長拉米雷斯表示，巴拉圭新政府準備與中國大陸建立外交領事關係，但跟台灣關係不變。中天新聞針對「台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭，準備與中國大陸建立外交領事關係，但跟台灣關係不變」進行街訪，有年輕人認為，「巴拉圭是要兩邊討好，向最大利益靠攏」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》15日派出記者針對「台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭，準備與中國大陸建立外交領事關係，但跟台灣關係不變」進行街訪，一位金髮辣妹表示，「不行，它可能是考量中國大陸對他有什麼利益吧，原本應該想拋棄台灣，然後靠向大陸，看大陸能給他什麼經濟來源或是更好的發展，就像我們交朋友也不會這樣。台灣就是一直被拋棄，很可憐」。

還有年輕人認為，「蔡英文可能沒有給的錢夠多啦，如果給得夠多，我們就不會這樣」、「腳踏兩條船的感覺，就是兩邊都想要有利益」、「既然都斷交9個了，那再加一個湊10，整數，還不錯」。

一位先生則表示，「吃西瓜偎大邊，他們都是會往對自己最有利的地方」。還有一位先生不禁說，「很怪啦，就是需要一直斷交嗎？」