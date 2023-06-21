政壇「Me Too」連環爆，火又燒向演藝圈，不少男明星瞬間人設翻車，而這波風暴仍在持續中。中天新聞針對「台版Me Too連環爆，從政壇延燒到演藝圈！Me Too變You Too？」進行街訪，結果，年輕人嘲諷，演藝圈的性騷連環爆，現在掩蓋了政壇的性騷案件。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(21日)派出記者針對「台版Me Too連環爆，從政壇延燒到演藝圈！Me Too變You Too？」進行街訪。一位先生表示，「我覺得台灣有點亂」。另外一位先生卻認為，「多爆出來，讓大家能夠更警惕，也是好的啦」。還有一名婦人不禁直言，「他們都承認喔，這個社會怎麼會變成這樣子」。

年輕人也紛紛表示，「每天都不同人耶，等一下連換誰都不知道」、「第一個是從政壇開始，然後再來不是演藝圈幫政壇解套嗎？」、「還好有黃子佼出來，政壇性騷擾被蓋過去了」、「看起來都是好好先生，沒有想，看不出來」、「我覺得哪裡都有性騷吧，像歐美已經有很多了，希望大家做對的事情」。

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