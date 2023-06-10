台北市的老舊建物多，若出現7級以上強震，恐怕會有3.5萬棟建築物倒塌。為了促進老屋都更，台北市政府推動「危老條例」增加10％容積獎勵，原本預計於2020年停辦，後來又延長5年但獎勵逐年遞減。對此台北市議員陳炳甫質疑，高達87％超過30年的大樓恐怕無法在3年內完成整合，因此盡快研擬「防災都更容積獎勵」，讓民眾在都更後可以得到更合理的居住面積，以提高大家參與都更的意願。台北市長蔣萬安則表示，會研究且已經在研議。

陳炳甫表示，台北市內屋齡超過30年的房子高達87％，40年以上占74％，就連50年以上的房子都有43％。「萬一不幸發生大地震，台北市恐面臨難以想像的重大災損，而市府將耗費更多財力及物力來救災及重建。」陳炳甫說，雖然有「危老條例」提供老屋都更10％容積獎勵，但獎勵逐年遞減，今年剩2％、明年為1％、後年將完全歸零。

「但高達87％超過30年的大樓，怎麼可能在3年內完成整合？」陳炳甫說，中央政府當初訂落日條款即設計錯誤，「隨著時間流逝，老舊建築仍在，誘因即將見底，明年之後，條件不佳的老屋將越難改建。」陳炳甫指出，不是住戶不願意都更，而是就算「1坪換1坪」，扣除30％的公設，都更後民眾實際可住的面積就被大打折扣。

陳炳甫強調，研擬新的「防災都更容積獎勵」，才能讓民眾在都更後可以得到更合理的居住面積，以提高大家參與都更的意願。陳炳甫說，雖然外界會憂心北市的建築因此增加太多容積率，「但難道一定要等到發生災害造成重大傷亡後才要來面對問題嗎？ 願意面對問題進而提出新政策是好的開始。」

對此蔣萬安則回應，台北市老屋比例過高確實是迫切要解決的問題，對於防災行都更容積放寬的建議，市府方面也正在研究與研擬，先針對高風險或是耐震係數不足的建物，提供誘因以此提高都更意願，會朝這個方向進行與研究。