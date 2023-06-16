台北市教育局16日舉行「未來人才Now And Next-台北市新科技教育發表會」，市長蔣萬安（左二）、教育局長湯志民（右二）以及民間學者共同發布全國第一套「高中職量子電腦教材」。（台北市政府提供／陳薏云台北傳真）

台北市教育局16日舉行「未來人才Now And Next-台北市新科技教育發表會」，市長蔣萬安、教育局局長湯志民以及民間學者共同發布全國第一套「高中職量子電腦教材」，另因AI盛行，北市府於現場發布「高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，鼓勵教師於教學上運用AI工具創新教學，蔣萬安也期許科學教育能從小紮根。

在鴻海教育基金會和教授張慶瑞、教授傅昭銘、助理教授黃琮暐等人大力協助下，花了二年時間完成針對高中學子的台灣第一本量子電腦教科書。蔣萬安表示，他一向大力支持科學教育，希望孩子能從小紮根，面對全球趨勢，必須要有機會去接觸學習。

蔣萬安更逗趣提到，他之前在美國加州矽谷擔任執業律師，雖然讀法律是文組，但他高中聯考數學滿分，「我應該是被政治耽誤的數學家」引起現場哄堂大笑。

另蔣萬安舉例，日前輝達創辦人黃仁勳到台大演講，談到許多有關AI人工智慧的發展，是未來的趨勢，因此從北市政府的角度，如何讓孩子面對未來的趨勢和培養孩子更強大的競爭力，是市府要努力的目標。

台北市教育局為鼓勵師生將生成式AI工具視為精進教學與學習的利器，發布「高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，分為教師篇及學生篇，教師篇將帶領教師可以設計更符合課程目標、反映課程獨特性的教學內容及學習評量，豐富教學內容，學生篇鼓勵學生善用生成式AI工具（例：製作筆記及摘要、撰寫活動計畫簡報及專題寫作等），並瞭解使用的限制及規範，提醒學生讓AI工具成為自己學習的助理而非代理，後續該指引將公告並行文各校宣導周知運用。

在人工智慧AI教育推動上，台北市不僅最早發布K-12人工智慧教材，更在中正高中、陽明高中及百齡高中等3校開設「AI學程專班」，活動現場中正高中李生展現「AI自動實驗室」專題，利用機器手臂視覺辨識的功能辨識實驗器材後，進行整理並依序放在對應位置，希節省實驗室人力資源。

蔣萬安表示，未來還有許多要做的事情，希望未來可以和民間團體、學界、企業有更多合作，共同努力，撰寫更好的教材，讓孩子更具有競爭力，進而帶動城市的競爭力。