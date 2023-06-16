資深藝人許傑輝近來深陷性騷風波，遭多名女星踢爆他過往「狼行」，他也宣佈退出演藝圈反省，不過他和小18歲嫩妻陳宛君結縭13年，螢幕前相當恩愛，如今卻醜聞纏身，讓人不勝唏噓。

陳宛君學生時期主修大提琴，曾舉辦個人演奏會，私下也有開班授課，氣質出眾的她是大學系花，生性低調的她，和許傑輝新婚時，曾一起上《沈春華LIFE秀》，暢聊兩人的幸福人生。

許傑輝透露和陳宛君相識是透過鄰居介紹的，雖然演藝圈美女如雲，但他傾向與身分背景單純的女生交往，因此鄰居便介紹小他18歲的陳宛君給他，媒人介紹兩人認識後，為保護陳宛君，還在一旁觀察許傑輝的品行。

許傑輝和陳宛君新婚時，曾一起上《沈春華LIFE秀》。（圖／取自YouTube）

而陳宛君在節目中對許傑輝讚不絕口，誇他做事謹慎、個性沉穩，與螢光幕的形象完全不同，許傑輝則笑說自己諧星的身分常被誤會，因此交往中必定要拿出百分百的真心，並回讚太太性格成熟好溝通，從交往到結婚兩人都沒真正吵過架。

許傑輝更被問到何時要生寶寶，他也暖心表示不急，「不要把人家當作是一個生產機器」，並表示真沒孩子也沒關係，「因為她就等於是我的小寶貝」；此外，許傑輝也在另一個節目《單身行不行》透露，和太太熱戀最多的地方是在「文英阿姨病房」。

許傑輝透露房子和錢都給太太。（圖／取自《單身行不行》YouTube）

當時兩人還沒結婚，但妻子都會主動幫文英阿姨按摩，「太太從小音樂班長大，一輩子都很乖，一輩子的叛逆都用在我身上。」而因為兩人年紀相差大，他為了給足太太安全感，將億萬豪宅共同登記在她名下。

許傑輝嫩妻學生時期是系花。（圖／本報系資料照）

許傑輝和陳宛君。（圖／本報系資料照）

他也表示如果真的有一天自己先走了，願意讓嫩妻再找男朋友，不要因為他影響自己的人生。如今許傑輝爆出性騷醜聞，陳宛君的社群也沒任何動靜。