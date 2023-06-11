台北市議員鍾沛君8日指控政治評論員朱學恒性騷擾，對此，朱學恒雖隨即發文道歉承認他的確犯錯，也會面對一切的後果。但網友卻發現朱學恒將「向所有被我冒犯的人道歉」字眼，改成「向鍾沛君議員和社會大眾道歉」，質疑受害不只一人，「到底冒犯了多少人？」鍾沛君也說「我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人！」

鍾沛君9日表示，「目前沒有更多的資訊可以提供給大家。請給我一點時間，今天排開工作，計畫跟家人相處，謝謝所有的鼓勵與指教，我會整理好心情恢復工作，絕不會懈怠自己做為市議員的責任。」

朱學恒被控訴性騷「強吻、摟抱」 單日聲量破2.5萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/02～2023/06/08）統計調查，朱學恒近一週的網路聲量共出現兩個高點。聲量最高點出現在6月8日，共2萬6,919筆討論。當天鍾沛君指出朱學恒曾對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次，而如今朱學恒還義正辭嚴地痛批性騷，鍾沛君嗆「他怎麼敢？他怎麼好意思？」。對此，朱學恒道歉並稱即日起無限期停止公眾活動。另一個聲量高點出現在6月4日，共2,640筆討論。朱學恒日前在節目上直言「于美人奶也沒有比較小」，這句話被網友怒轟「是不當言論」。對此，朱學恒當天向于美人致歉，而于美人除了坦然接受，還幫忙緩頰，認為朱學恒應該沒有任何惡意。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

朱學恒近三日熱門關鍵字 「性騷擾、鍾沛君、道歉」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/06/07～2023/06/09中午12點）統計調查，朱學恒近三日的網路熱門關鍵字，出現性騷案發展有關的「性騷擾、鍾沛君、斷片、道歉」以及鍾沛君發文控訴遭性騷擾的細節相關字詞「強吻、撇過頭、摟抱、肆無忌憚」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月02日至2023年06月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『朱學恒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。