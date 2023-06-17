已婚男星許傑輝才華洋溢，擅長模仿和演戲，同時致力於表演教學，想不到捲入性騷擾風波，15日宣布退出演藝圈。許傑輝結縭13年的小18歲陳宛君，曾是音樂系花，7年前曾拍下老公和異性約會的照片，當時許傑輝PO上網博君一笑。

許傑輝曾在節目《沈春華LIFE秀》透露，演藝圈雖然美女如雲，但他偏好背景單純的女生，當年透過鄰居媒人認識陳宛君，女方樣貌清秀、氣質溫婉，主修大提琴，曾是系花，許傑輝不畏懼18歲的差距，展開熱烈的追求，終於贏得芳心，兩人愛情長跑多年，於2010年結婚，夫妻倆至今膝下無子。

婚後6年，許傑輝在臉書上傳一張照片，只見他理著平頭，穿一身黑，坐在長桌旁回眸一笑，對面則坐著一名年輕異性，兩人之間隔著3張椅子，距離相當遠。許傑輝當時發揮幽默的個性，開玩笑道：「跟年輕美眉約會^_^」下秒馬上轉為哭臉，故作哀傷地表示：「被老婆拍到。」

很多網友都被許傑輝逗樂，留言：「猴……抓到了」、「這是傳說中的『遠～～距離』約會嗎」、「美女當前，老婆在旁=世上最遙遠的距離」、「你還笑得出來，那麼自然的笑容可見那不是你的菜」。

許傑輝因涉及性騷擾而倉促退圈，根據《三立新聞網》報導，陳宛君的社群目前無動靜，沒人知道她目前的心境。