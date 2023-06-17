2024總統選戰三黨參選人都已經就定位，民進黨派出副總統兼黨主席賴清德、國民黨由新北市長侯友宜掛帥、民眾黨派出黨主席柯文哲角逐。不過也有名嘴表示，2024將是一場投最不討厭誰的選戰，而一份最新16萬人網路投票也揭示了民眾的想法。

媒體《FONG.溏風報》Youtube頻道於14日發布網路投票，截至6月17日早上8點，總計有超過16萬人參與該投票。針對「如果明天就是2024總統大選投票日，你一定『不會』投給誰」題目，其中表態不會投給「賴清德」的網友高達70%、不支持「侯友宜」的民眾則有23%、絕對不會將票投給「柯文哲」的為8%。

對於該網路投票，網友紛紛表示「誰都好，就是不要賴清德，就是不要民進黨」、「替孩子們選一個好的未來」、「當然是要下架民進黨。這是全民共識」、「堅決反民進黨，不分青紅皂白」、「詐騙黨我一定不會投」。

不過也有民眾提出不同意見，稱「不要希望藍綠基本盤會改變，只能希望年輕人多投票」、「這跟舊媒體的民調完完全全相反，超好笑」、「這題是看誰仇恨值最高」、「唯一支持賴清德」。