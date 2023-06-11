在職場工作態度和能力都很重要，一名女網友表示，到新公司任職才9天，就被以工作效率差、愛滑手機、態度不佳和常跟同事聊天為由資遣，人生第一次被資遣令她不滿到網路發文抱怨，多數網友看了她的遭遇，皆認為剛到職最好不要滑手機，對於某些公司行號來說是大忌。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，到新公司報到才9天，上周五（9日）公司人資突告知她，單位主管已決定資遣她，已通報勞工局，薪水也已結算好。她追問資遣原因，得到工作效率差、很常滑手機、態度不佳和愛跟同事聊天等。

原PO表示，主管當初給她5份文件，沒有限制時間，一份文件大約是10頁左右，使用Excel彙整資料、分析，平均一份文件大約要花2天時間，她被主管嫌手腳太慢，不僅建議她去職訓局上課增加技能，還說她比較適合藝術創作類的工作，她忍不住抱怨，「大學畢業後已做過5份工作，人生第一次被資遣。」

貼文曝光，網友也點出關鍵問題，「滑手機對於一些公司是真的不行的」、「剛到職就被資遣，應該是真的蠻糟的吧？自己可能要檢討一下處事態度」、「剛到職盡量不要滑手機」、「才9天公司就受不了，應該自己也是有問題，換5家了，也是怪怪的」、「上班本來不該滑手機，表現不佳被資遣很正常，下份工作好好努力，不要重蹈覆轍」。