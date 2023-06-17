LINE TV、TVBS《機智職場生活》今（17）日舉辦記者會，演員們齊聚亮相。演員群之一的王新凱被拍到和「老師」周曉涵「肉貼肉」騎車雙載，他再次解釋2人只是好友關係，當天真的只是去解圍，把被粉絲圍住的周曉涵載到餐廳吃飯， 至於有否「肉貼肉」？他笑說周曉涵只有輕搭他的肩，「距離還是要抓一下，我很緊張怕觸碰到她。」

王新凱今出席記者會。（羅永銘攝）

不過王新凱也因為遭偷拍事件，IG名人認證的「藍勾勾」終於順利申請到，「認證3小時就通過，以前申請半年都沒過，這我還向周曉涵說謝謝，她說恭喜。」會排斥姊弟戀？「還好 ，最重要還是看個性。」

鍾岳軒出席記者會。（羅永銘攝）

今也首播《機智職場生活》5分鐘精彩片花，有令人臉紅心跳的害羞場景，更有讓人噴笑的爆笑場面。此次新加入的演員高山峰，劇中擔當擁有少女心的角色，還妄想黃柏峰、鍾岳軒接吻，鬧出不少笑話，面對一對比一對甜的情侶CP，高山峰笑說：「看他們撒狗糧看得好痛苦！」與年輕演員們合作，讓他感受到滿滿的活力，開玩笑自嘲：「提醒我步入更年期了！」

馮容潔（前）、黃柏峰拍出甜蜜感。（羅永銘攝）

不只有新陣容加入，《機智》CP們更有新進展，其中首度同居的「川咪CP」，黃柏峰也分享，拍攝期間的一個挑戰，是要在狹窄的房間內，把馮容潔「公主抱」再拋到床上，「咪寶（馮容潔）體重不是問題，難的是要拋到正確的位置。」另外「蘋明CP」楊翹碩和孔令元則說是「雨戲」，因為水車只有一次，NG的話全部要重來，坦言是一大挑戰。

孔令元（左）和楊翹碩CP感十足。（羅永銘攝）

談到再次合作的心得，鍾岳軒、鄭芯恩說，拍戲前曾擔心彼此太熟，無法表現情侶間的火花，但兩人有足夠默契，「安凌CP」甜到保證蛀牙。「丫遠CP」商鈞、王敏淳則說，比起上一季的相愛相殺，這次會有撒糖、吃醋的情節，更多不一樣的化學變化。「守艾CP」陳彥廷、賴雅琪說，再次合作很有安全感，「很喜歡這對CP的故事，故事很正向，彼此因為對方變得更好。」

王敏淳（左）和商鈞拍照裝可愛。（羅永銘攝）

吳玳慈也預告「珍猩」CP的會有很「特別的畫面」出現，原來是身形高大的王新凱劇中要當起「小男人」依偎在吳玳慈旁邊，「這麼巨大的身形要縮在我旁邊撒嬌，畫面應該滿有趣的！」

李星鏴（左）、陳俊甫（山豬）。（羅永銘攝）

高人氣愛情輕喜劇《機智職場生活》6月19日起，LINE TV 每週一、週三 晚間8點，全網首播。TVBS 劇在一起YouTube頻道每週二、週四 晚間9點半，TVBS 42頻道每週六晚間10點，準時播出。