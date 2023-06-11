台南今大雨，台南市長黃偉哲今（11）日在臉書上表示，他臨時更改行程，來到喜樹抽水站，瞭解最新的雨勢與水位情形，也期盼雨勢能挹注水庫，並提醒市民朋友外出記得攜帶雨具並注意安全。
根據中央氣象局表示，11日鋒面接近，台南地區晨間低溫約24到28度，天氣陰到多雲，有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。
台南市長黃偉哲今（11）日在臉書上表示，今天早上，許多市民朋友都是在大雨聲中醒來，他臨時更改行程，來到喜樹抽水站，瞭解最新的雨勢與水位情形。
黃偉哲也感謝同仁們堅守崗位，依規定當內水位超過60時，啟動抽水作業，減低積淹水危害。
黃偉哲期盼雨勢能挹注水庫，也提醒市民朋友外出記得攜帶雨具並注意安全。
網友在黃偉哲臉書留言表示，「感謝黃市長辛苦了！ 市民期待已久的雨，台南終於下雨了」、「早安黃市長，台南下大雨真好」、「有認真的市長，人民的福氣」、「市長辛苦了，注意安全喔」！
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