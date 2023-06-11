國民黨提名總統參選人侯友宜今（11日）到雲林縣進行請益之旅，反批副總統賴清德「交代你們的司法機關勿枉勿縱， 把真相弄清楚」，對此，新北市議員卓冠廷表示，他感到訝異，幼兒、家長、園方教師等用藥紀錄是新北衛生局就可以調查的，推給檢調真的是非常不負責！

卓冠廷說，賴清德昨日以醫師專業建議侯友宜和新北市府，必須謹慎處理孩子後續的健康安全，未料，侯友宜卻開始一陣亂罵，孩子跟家長的問題根本沒有被解決，凸顯侯友宜掌握不了狀況又「心虛」，盼侯冷靜處理後續問題，不要再推責任給檢方

卓冠廷質疑，市府5月中旬接獲通報後，隔了半個月才執行入園檢驗，藥檢失去準確度的風險，卻又說明不清、安置處理慢半拍，導致許多難以考證的小道消息流竄，造成恐慌，再來就是全案已延燒到全國家長都在擔憂，但侯從5月中旬至6月初卻沒有參加相關會議。

卓冠廷表示，侯友宜此話一出，僅會讓外界對新北市府的作為更加不滿，但底下官員局處已盡力在亡羊補牢，今日也說明檢驗數值定義、新北轄內藥品流量無異常、安置轉園狀況等，因此他質疑侯是否完全狀況外，連局處做了哪些補救都不知情，還為市府局處火上加油。

卓冠廷說，賴清德建議侯友宜當前處置應組專業人士醫療小組、指揮跨局處解決問題，小組納入小兒神經科醫師，兒少精神科醫師等其他專業人員，追蹤相當時間或給予必要治療，他呼籲，侯友宜冷靜處理後續問題，盡力協助家長跟孩子順利安置。