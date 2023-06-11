巨大機械公司11日與苑裡海線一家親環保協會合作舉辦淨灘活動，共清出超過500公斤的海灘垃圾，包括保麗龍、廢棄魚網和瓶瓶罐罐。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

巨大機械公司11日與苑裡海線一家親環保協會合作舉辦淨灘活動，現場近600名志工沿著海岸一路撿拾，共清出逾500公斤的海灘垃圾。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

為落實企業社會責任，自行車製造龍頭巨大機械公司11日號召員工及親屬來到大甲區松柏漁港，一同響應「2023 Chill一下，淨灘騎行Ready Go！」淨灘活動；現場合計近600名志工們頂著烈日，沿著海灘一路撿拾，最終清理出超過500公斤海灘垃圾，期以實際行動守護周邊的海洋環境。

巨大機械工業股份有限公司以生產知名自行車品牌「捷安特」聞名，近年即便受新冠疫情影響，營業額仍穩定保持900多億元，其公司每年都會舉辦活動回饋鄉里，包括年終雪中送碳救濟、打掃公司鄰里周圍環境等；今年淨灘活動與苑裡海線一家親環保協會合作，推動海洋保護，自發報名員工超過400人，還有人攜家帶眷前來支持。

海灘沿岸充滿保麗龍、廢棄漁網及瓶瓶罐罐，員工們戴起手套、拿起鏟子與垃圾回收袋等工具，從松柏漁港西勢海堤一路往北方沿岸撿拾，經過4個多小時的淨灘，清理出超過500公斤的海灘垃圾，這些垃圾除了影響海洋生態，也對當地環境造成很大的衝擊。

巨大公司總經理王火明表示，今天淨灘過程看到的都是生活中常用的物品，如塑膠袋、吸管、寶特瓶、保麗龍、手搖杯、廢漁網及廢輪胎，在大家的努力下，共清理垃圾量466公斤、資源回收物163公斤；透過協會事前舉辦環境教育講座，再帶領員工及親屬戶外環境教育體驗，將有助於公司對ESG永續經營的實踐力。

巨大公司職工福利委員會主委王毅忍表示，過去公司舉辦員工路跑活動，路線就是由廠區慢跑到松柏漁港，有感於沿線海灘垃圾多，於是發起淨灘活動，希望為海洋環境盡一份心力；這是近幾年來首次舉辦，反響很不錯，期盼未來可以繼續辦理。