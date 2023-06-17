全台灣每年約使用 60 億支寶特瓶，其中竟有 10 億支都是瓶裝水。「奉茶行動」App，今年發起「RF100 喝水零廢承諾計畫」，力邀全台共 100 家公部門、組織、企業率先參與，期待不僅能協助實踐企業環境責任，更能帶動台灣整體消費生活的轉型與改變，提升台灣在聯合國 SDGs 的實踐力。

邀請全台共 100 家的公部門、組織、企業率先簽署響應，實踐企業環境責任。（奉茶行動/提供）

「奉茶行動」App開發團隊自創立迄今，推行「源頭減塑」策略，持續運用科技，串聯群眾智慧，自2020年起累積至今已於全台設有1萬3000處奉茶站，累積使用者數超過23萬，已減少了142萬瓶的瓶裝水使用，成效卓越。

「奉茶行動」創辦人及「RF100 喝水零廢承諾計畫」發起人黃暐程分享，藉由企業組織的倡議行動，能呼籲民眾共同參與以「環保杯裝水」代替「購買瓶裝水」的個人生活轉型。透過每個人小小的改變，可以大大改善塑膠污染問題，讓地球恢復原有生機。

聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯（António Guterres）日前提及，「人類每年生產超過四億噸塑膠，其中三分之一僅使用過一次。」意指人類極需改變塑膠用品「用完就丟」的使用模式，並發動聯合國於2022年宣告《全球塑膠公約》將於 2024 年納入一次性塑膠使用的法規，敦促各國加速發展「重複使用」（reuse）和「重複填裝」（refill）的系統。

為進一步實踐聯合國 SDGs，以及落實2030 年全面禁塑政策，「奉茶行動」今年再發起瓶裝水減量倡議計畫，邀請全台共 100 家的公部門、組織、企業帶頭做，簽署「RF100 喝水零廢承諾計畫」，承諾於 2030 年前達成內外部活動的 100% 瓶裝水減量，為台灣累積永續競爭力。

加入此計畫的企業，以及綠色和平等非營利組織，目前已不再使用／提供／購買 1 公升以下之瓶裝水於所有內外部活動及空間。也有企業承諾於 2025 年前實現全面不使用瓶裝水的目標，具體落實淨零減碳，其他響應企業則宣佈最晚將於 2030 年前共襄盛舉，一同努力達標。