台中市政府觀光旅遊局22日於大甲鐵砧山劍井舉辦「鐵砧山劍井取午時水活動」，在疫情解封後、又逢4天連假，現場排隊取水人潮更勝往年，500瓶午時水紀念瓶、150份午艾安康沐浴包都在1小時內就發完。

觀旅局長陳美秀表示，這次活動準備500份午時水紀念瓶、150份午艾安康沐浴包，深具傳統文化意涵廣受民眾喜愛，全數於1小時內發完；取午時水搭配端午民俗植物沐浴淨身、開運除穢，是端午節民俗文化，今年也特別安排解說活動、立蛋PK，帶領大家深入體驗傳統習俗文化。

觀旅局說明，為讓更多民眾有接觸一年一度端午文化體驗的機會，今年特別舉辦「分享照片抽端午雙寶」線上活動，歡迎有興趣的民眾拍下你的端午儀式感，前往「台中市風景區管理所」臉書粉專活動貼文上傳照片，在6月25日23時59分前完成指定留言、標記一位朋友、按讚活動貼文，即能參加抽獎，有機會得到限量20組的午時水紀念瓶與午艾安康沐浴包，用滿滿端午正能量，招福保安康。