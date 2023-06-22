台中水情燈號轉為藍燈，鯉魚潭、德基水庫蓄水量回升至7成5，旱象暫時解除。（經發局提供／張亦惠台中傳真）

近來受梅雨鋒面及午後對流旺盛影響，各地陸續有較大雨勢，台中市政府經濟發展局今天表示，旱災中央災害應變中心日前已表示，經評估全台各地區水情持續好轉，台中水情燈號已轉為「水情正常」藍燈。目前鯉魚潭與德基水庫蓄水量均回升至7成5以上，台中旱象暫解除。

近來下雨，水庫集水區陸續降雨逐漸入流水庫，讓蓄水持續回升，經發局說明，今年雨量偏少，中部地區一度水情吃緊，水庫蓄水率從年初持續下降，德基水庫蓄水在今年4月19日更跌破3成，只剩29.89％，所幸近期在梅雨鋒面和西南氣流作用下，水庫集水區陸續出現降雨，累積的雨水也持續入庫，讓台中水情好轉。

經發局也說，因應全球氣候變遷及極端氣候的影響，保護珍惜水資源更顯重要，尤其2年前中部地區百年抗旱的經驗，市府超前部署啟動各項抗旱整備作業，並加強宣導市民配合相關開源節流，延長水庫供水期程，對於民生、工業、農灌公共供水適度調配，減少旱象對民生及農業的衝擊。

經發局呼籲，因應極端氣候挑戰，中央未來須持續加強水利建設，包括鳥嘴潭人工湖及大安大甲溪聯通管等，加快推進水資源韌性各項工程建設。另外，為避免水資源浪費，也希望台水公司在台中地區加速完成汰換管線工程，提升區域供水穩定度及用水品質。