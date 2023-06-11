陸國企領導攜小三逛街服裝爆搶購

大陸中石油集團旗下子公司高層官員胡繼勇在成都與情人牽手逛街引發網路熱議，也帶動了數種網路風潮。除有大量網民模仿當事人的裝扮前往事發的成都太古里，用與當事人相同的角度進行街拍形成模仿社會事件風潮之外，女性當事人董思槿所穿的服裝也成為網路熱門商品，短短幾銷量較事件爆發前暴增30倍以上。

大陸中國石油集團工程旗下子公司高層官員胡繼勇偕年輕女同事在成都太古里逛街被拍照事件引爆網上熱議，胡繼勇隨即被免職，大量媒體也起底該名女子董思槿的家世與網路上的炫富性感照片，她的服裝、個人背景與成都太古里成為熱門話題，甚至引爆網民前往成都太古里模仿兩位當事人進行街拍的風潮，這種模仿網路社會事件的風潮帶有強烈的反諷意味，利用社會事件的戲劇張力來凸顯叛逆性的嘲諷社會心理。

成都太古里原是大陸商業地產開發商太古地產的項目，毗鄰歷史悠久的大慈寺，與當地最熱鬧的春熙路商業區，是一座開放式街區形態購物中心，採用現代化演繹的傳統建築風格，與保留歷史性氛圍的街道交錯，成為當地的熱門的商業與休閒區域，各種紅男綠女在街道上展示豪華或奇裝扮，許多網紅也聚集在此做直播或街拍。除了成都之外，太古地產也在北京與上海有類似的地產開發項目。

胡繼勇與情人攜手逛街的話題爆發之後，不只招來媒體與網紅到現場追逐報導，也引發大量市民模仿此一桃色社會事件的風潮，許多中青年男女模仿當事人髮型服裝以相同表情與牽手姿態進行街拍，並在網上大量分享照片，證明網路只問流量、不拘內涵與品味的鐵律牢不可破。

而由於模仿者眾，不論有沒有模仿胡董2人的街拍，董思槿所穿著的粉紅色系連身裙裝亦在商場與購物網站快速走紅。

陸國企領導攜小三逛成都太古里成為社會事件，連帶地當事人所穿著服裝成為爆款。圖中女子連身裙2年多來售出200餘條，事發後3天內銷量爆增6000條。（圖／網路）

據陸媒指出，董思槿當時穿的同款裙子事後走紅網絡，短短幾天內賣了6000多條。這條連身裙是由2名90後女子「陳綿羊」與「的蒙」（皆為化名）所設計，2年前即已推出上市，售價618元人民幣（約合台幣2660元）。事件爆發前總共只賣出200多條，隨着事件發酵，2、3天內銷量暴增到2年多來的30倍。2名設計者表示，6年多的辛苦努力終於收到回報，不只緊急加單補貨，甚至動員親朋好友幫忙趕出貨。

陸媒還指出，這條網紅裙突然火爆，很多問題也接踵而至，許多商家推出售價僅數十元人民幣的山寨款，這條裙子也被一些網民加上「免職裙」等嘲諷性標籤，讓不少顧客覺得晦氣而打消購買念頭。設計師的蒙表示，雖然暫時取得了一定成績，但也有很多挑戰，比如退貨率和折損率高、山寨產品侵權等，維權很難。現訂貨的很多，但臨時抽單的比例也不低