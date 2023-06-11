張齡予（右）表示寇乃馨是給過她許多溫暖的人。（摘自臉書）

楊繡惠今（11日）凌晨突在臉書發文寫道「我剛出來跑通告，有誰欺負我，現在我茁壯了，她人呢？」、「我真的以前是被欺負上來，包括你看一些節目說繡惠姐多好，都是他們唾棄我的」，提及剛出道時期被演藝圈人士欺負。有網友發現楊繡惠18年前曾與寇乃馨、曲艾玲一同錄製《康熙來了》，認為她們2人就是欺負楊繡惠的人，對此，楊繡惠急忙撇清，「真的不是她們，她們都是讀書人，上節目對我很好、很有禮貌」。

與寇乃馨、曲艾玲友好的張齡予也在臉書用行動相挺，「先說私底下的乃馨姐，一樣如你們知道聰明而伶俐，但是很懂得分寸拿捏，提攜後進。我們多年後再見，我是主持人，她是來賓，在我還不熟悉當主持人的時候，資深的乃馨姐悄悄地帶我，完整我的不足，還熱情的拍下合照要給國倫老師看看，當年他鼓勵的小女孩，已經長大。」

她說，寇乃馨和黃國倫都是她大學時期參加《超級偶像》給她特別多溫暖的恩人，「當時的我第一次面對大眾目光的檢驗、自我懷疑、心理壓力之大⋯，謝謝他們給我的溫暖鼓勵，當時的我只是一介素人，對我好肯定也沒有功利考量，更顯得珍貴，這是所謂大咖的修養」。

張齡予跟曲艾玲近年熱衷公益，從原本的不熟悉到漸漸熟識，每一次公益活動都被曲艾玲的無私、熱心給感動，「她不惜血本，不拿分毫，不但貢獻自己的二手衣服飾品、親自送來，事後不居功，更是只要有需要，跟他說一聲，艾玲姐排開行程、全力配合，為了讓公益活動可以上版面，也讓記者朋友問到飽，滿足新聞哏。」

張齡予表示，寇乃馨、曲艾玲都是絕對溫柔、善良的人，對照她們的成功，讓她理解什麼叫做「成功絕非偶然」，更認為她們的客氣、修養，待人處事，帶給她很大的影響力。

針對網友的指控，寇乃馨、曲艾玲稍早都否認對楊繡惠不禮貌，曲艾玲更在臉書無奈地用「水逆」形容這起烏龍新聞，「我在演藝圈這麼多年，我只有以『謙虛』和『維持初衷』的心來經營。我盡全力保持『禮貌』和『無私的分享我的經驗』。」她今也為此重溫《康熙來了》，「我還特別回去看ㄧ遍。我和寇完全沒有對繡惠姐不尊重的地方。我們身爲主持人，懂得成為綠葉的重要性，絕不會搶C位。對於繡惠姐，她是前輩我ㄧ定會在後台打招呼和尊敬她的專業。」