味全龍與統一獅11日在天母上演打擊大戰，兩隊和敲26支安打、包含3轟，終場龍隊以12比9勝出，近期4連不敗也斬斷獅隊2連勝，目前落後排名第一的獅隊2.5場勝差。

面對獅隊洋投布雷克，龍隊在1出局後靠著拿莫・伊漾、郭天信連2支三壘安打先馳得點，加上獅隊游擊手發生失誤，龍隊單局攻下4分。獅隊在4局上展開反攻，單局攻下6分逆轉，但龍隊很快把分數要回，5局下4分大局擴大領先。

龍隊此役敲出14支安打，其中拿莫・伊漾前5次打擊全數上壘，只差1支二壘安打就能完成「完全打擊」，8局下最後機會卻吞下三振，雖然錯失紀錄但仍獲選單場MVP，這也是他第2次在主場獲獎。

「上去打時沒有發現，被三振下來後他們才說差1支，完全沒注意到有機會挑戰完全打擊。」拿莫表示，最後1個打席時自己只想說要繼續延續前面手感，「把球打確實一點，沒有想拚二壘打。」

從開季打擊率都在1成多徘徊，近期拿莫打擊手感有逐漸回溫跡象，總教練葉君璋表示，拿莫從4月起就一直在修正打擊，現在算是開花結果，但更重要的課題是如何持續穩定下去。

拿莫則表示，每天早上到球場後就會跟教練張泰山、張建銘討論打擊，先前出賽不固定時調整比較困難，只能透過練習時去模擬比賽情境，「現在算是有找到一點平衡點。」

不過比賽中也出現個小插曲，拿莫在5局下被施子謙丟到頭後有些動怒，賽後他透過媒體向學長致歉，「當下真的是有點慌了、冒冷汗，出現很多跑馬燈，因為好不容易狀況有好一點又被觸身球，所以有點動怒，跟學長說聲對不起。」

獅隊今天也有12支安打，但攻勢只集中在第4局，另外3個有得分的半局都僅得1分，包含林安可單場雙響炮但卻都是陽春彈，他以10轟再度獨居全壘打王寶座，但只有1轟不是陽春炮。

味全龍拿莫・伊漾（右）在5局遭到統一獅施子謙頭部觸身球有些動怒。（鄭任南攝）

統一獅林安可單場雙響炮，本季累積10轟又獨居全壘打王寶座。（鄭任南攝）

味全龍李凱威。（鄭任南攝）

味全龍吉力吉撈・鞏冠。（鄭任南攝）

味全龍郭天信首局就敲出三壘安打。（鄭任南攝）