許多人住飯店習慣把備品帶走，一名網友日前到國外出差，入住高級飯店，看見房間內提供大瓶的名牌沐浴用品，興奮問「可以拿吧？」網友都認為「大瓶的不行吧」，也有人表示就算能帶走也不敢拿，「補充式的建議不要，怕其他客人加料。」

一名網友在批踢踢發文指出，之前出差或出遊入住各國飯店，都會把房間提供的備品「拿好拿滿」，這次住到一間高級飯店，沐浴用品也非常高檔，而且還是大罐的，好奇問「洗髮精、沐浴乳都可以拿吧？」

許多網友笑說「都拿，都可以拿」、「最好全拿，不然整理的人還要看缺什麼」、「沒說不能拿的都可以帶回家」、「房錢都付了，千萬別跟人家客氣，儘管拿！」

也有網友認真回應「這不能拿吧」、「最好大罐的是給拿的，別貪小便宜」、「大罐的不行」；不過也有人直呼不敢用，「感覺來源很髒，幾乎不會用也不會拿」、「別人用剩的你敢用嗎」、「其實覺得應該提供能帶走的小瓶，這種大罐的誰知道前一個房客在裡面偷加了什麼。」