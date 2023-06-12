根據9日公布的起訴書，川普（Donald Trump）遭美國聯邦檢察官指控在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美國核子和國防機密文件，遭控38項犯行。美國司法部指出，川普於2021年1月卸任時，帶走國防部、中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）和其他情報機構的高度機密檔案。

川普10日在喬治亞州哥倫布市（Columbus）向支持者公開發表演說時，抨擊美國總統拜登（Joe Biden）與司法部，指稱起訴書毫無根據，堅稱這是出於政治動機的「獵巫」行動，並予以譴責。他告訴民眾，他是因為競選下一任總統才遭到追訴。

國會山莊報（The Hill）引述美國廣播公司新聞網（ABC News）和易普索集團（Ipsos）今天公布的最新民調指出，47%受訪者認為對川普的指控是出於政治動機，37%則不這麼認為，16%民眾表示不確定。其中，8成共和黨支持者認為這項指控是出於政治動機，只有16%的民主黨支持者同意這一觀點。

調查也顯示，48%受訪者認為川普應當被起訴，35%則認為不應該。

哥倫比亞廣播公司新聞網╱輿觀（CBS News/YouGov）今天公布的民調也有同樣的結果。76%共和黨支持者認為川普遭到起訴是出於政治動機。即使川普因此定罪，8成共和黨支持者仍認為川普可以擔任總統。

目前已宣布角逐共和黨總統提名的候選人中，61%的共和黨支持者可能會在2024年總統大選時投票支持川普，川普最主要競爭對手佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）僅以23%居次；南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）、前美國副總統彭斯（Mike Pence）各獲得4%支持，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）僅獲3%支持。

若以現在的投票偏好來看，75%共和黨支持者表示會考慮川普，51%傾向迪尚特，21%考慮史考特，彭斯與海利則分別為16%與15%。（編輯：韋樞）1120612