光洋科以貴金屬材料及工繳（加工）為二大業務，前者營收主要受全球價格行情波動影響，後者毛利率較高、為主要獲利來源，以硬碟、半導體及面板為三大應用，去年的工繳營收比重分別為42％、28％、11％。

光洋科2023年5月自結合併營收20.5億元，月增18.38％、年減達21.54％，回升至近10月高點。其中，貴金屬材料營收16.02億元，月增19.26％、年減達22.49％。工繳營收4.47億元，月增15.21％、仍年減18.07％。

累計光洋科前5月自結合併營收86.22億元、年減達27.86％，為近4年同期低點。其中，貴金屬材料營收64.52億元、年減達32.89％，占比自80.44％降至74.83％。工繳營收21.71億元、年減7.25％，占比自19.59％升至25.19％。

光洋科表示，5月工繳營收仍受客戶調整庫存影響，主因硬碟客戶需求目前仍較弱，但前端半導體的工繳訂單需求維持穩健。就產業別觀察，前5月硬碟、半導體、面板產業的工繳營收占比分為43％、26％、11％。

雖然硬碟產業短期需求尚未恢復，但光洋科認為，隨著雲端時代來臨，數據中心將帶動市場對大容量硬碟需求上升，而由ChatGPT引發的生成式AI熱潮，更將帶動伺服器、資料中心需求進一步成長，硬碟產業將同步受惠，長期成長性仍具有一定程度發展空間。

而光洋科也看好來自前端半導體領域的未來成長動能，預期至今年底，前端半導體的工繳相關營收占比達整體工繳營收的10％，期待未來半導體靶材產品能逐漸放量。