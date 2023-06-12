配合1200基北北桃定期票6 月15日開賣、7 月1日上路，桃園大眾捷運股份有限公司14日起開始受理定期票、回數票退票，呼籲民眾不必急於當下辦理退票，免於排隊人潮過多耗時費力，因為到明年6 月30日前都可受理。為鼓勵線上退票，還推出抽獎好康，總計超過700項獎品，總價值超過20萬元。

桃捷公司表示，桃園機場捷運線20處車站（A20興南車站除外）皆受理定期票及回數票優惠退票，為避免大量人潮排隊耗時，也特別延後到明年6 月30日止皆可受理，另外，更貼心開辦兩項針對定期票退票的專案便利服務措施，希望民眾多加利用，包含線上申請退票，自6月14日至7月15日，可預先至線上登錄申請退票，後續將通知至車站領取時間，民眾透過此管道申請退票還可參加抽獎，總計700多項獎品，建議民眾多利用免出門，只要在電腦鍵盤上動動手指頭，不用大熱天跑到車站和退票人潮排隊擠在一起。

另外，機捷各站也有駐點櫃台專人服務，初期在搭乘人數較多的車站，於每天下午1點到晚上9點，特別開辦駐點櫃台專人服務，加快辦理退票速度。此外，沿線20處車站詢問處皆可申辦定期票及回數票優惠退票，需持身份證件及票卡辦理，臨櫃退票退款方式可餘額直接加值於悠遊卡，或現金退款，受理的票卡效期以112年1月1日至112年6月30日新購或續購之定期票及回數票為準。

桃捷公司呼籲要辦理退票民眾，為節省寶貴時間，多利用線上申請退票，同時建議於明年6月30日之前申辦即可，因退票金額以最後一次搭乘計算，申辦日不影響退費金額，選擇人流較少的時間去申辦退票，不必擠在當下時刻，以免浪費時間。