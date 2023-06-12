下周三（6/21）就是24節氣中的夏至，大陸命理專欄「運勢君」分享，射手座、水瓶座和牡羊座的人，在夏至後整體運勢將出現轉機，尤其是牡羊座，有機會一掃先前的衰運，在學業、事業方面都獲得出色的成績，另外水瓶座因為事業運提升，財運也跟著旺了起來。

▎射手座

射手座整體運勢呈現好的轉變，在感情方面，原本有好感的對象將會給予回應，只要多努力一點，就有機會進入下一步發展；工作方面，射手座表現不錯，能得到上司的肯定與讚賞，職場發展有機會突破，且事業運極佳，連帶財運也能跟著旺起來。

▎水瓶座

水瓶座在感情中雖然會和另一半拌嘴，但這都是出自愛的表現，因此感情問題不大；而水瓶座的好運主要體現在財運上，會偶然發現一個賺錢商機，且輕輕鬆鬆就賺到一大筆錢，如果能夠把握這段時間的運氣，就能收穫比以往更多的收入。

▎牡羊座

牡羊座將受到幸運之神的眷顧，讓先前的衰運一掃而空。首先學業運非常不錯，每次考試都會發現曾複習過的考題，因此成績十分出色；出社會的牡羊座也能成為職場上的一匹黑馬，客戶不斷、業績上升，並且登上當月的業績榜首，所以千萬不要因為前陣子的低潮而氣餒，努力才能創造好成績。