位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心1樓今下午全新開幕「亞創SKY BAR」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今開幕儀式也展示智取站使用方式。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心1樓今下午全新開幕「亞創SKY BAR」，主要由亞創進駐廠商樂飛空農與工研院共同研發智取站，開發無人機物流、送餐系統，在1公里範圍內，樂飛將持續透過點對點送物品、餐點方式，建立數據資料，隨時修正無人機狀況，為日後周邊店家導入無人機送餐服務提前練兵。

樂飛創新執行長許新勝表示，交通部運輸研究所去年曾在桃園市復興區舉行「無人機物流運送深化應用」比賽，當時樂飛的無人機載重近17公斤，飛行44公里，由於政府正在推動無人機物流運送服務，並計畫2023、2024年陸續認證，2025年開放，樂飛把握時間，偕同工研院及各家無人機廠商，提出智取站發想，即日起會在亞創園區內外試飛，欲透過長時間的測試，希望日後能取得認證。

至於「亞創SKY BAR」也是由樂飛打造，許新勝說，除提供亞創廠商咖啡、輕食等商品販售，主要也藉此測試餐點飛行運輸的穩定度，透露樂飛去年參與交通部「無人機整合示範計畫II」，獲物流無人機團隊第2名、多旋翼機第一名，在餐飲物流機開發操作上具備相關經驗，期盼無人機商用物流盡快在台正式運行，激盪更多數位服務。

今開幕儀式也展示智取站使用方式，將物品放在箱內，智取站自動連結上方停放的無人機，平穩載送貨物點對點飛往另一站點，輸入密碼後完成取件，十分方便，許新勝說，因民航局有規定，接下來會在1公里範圍內不斷試飛運送物流或餐點。

經濟發展處表示，SKY BAR餐廚服務是首件由亞創中心創新生態系孵化，整合產官學研發展的創新商業應用服務模式，以吧台為核心科技串連商圈美食，成為園區供餐廚房，無人機、機器人自動送餐服務，園區飲食生活機能便捷性大提升。

嘉義縣長翁章梁說，亞創SKY BAR今正式揭幕，這裡不僅是單純的吧檯，還與工研院共同研發無人機智取站，令人期待物流系統妙用，強調無人機應用範圍越來越大，漸漸顛覆大家想像，未來點菜、送餐都能結合無人機物流，方便貨物、食物快速送到手中，相信不久將來電影、動畫裡出現的想像，都會變成生活日常。