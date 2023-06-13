日籍女星千田愛紗（愛紗）23歲考到汽車駕照，從此愛上開車的感覺，3年前更以70幾萬購入日系越野車Suzuki Jimny，成為有車一族。近日愛紗上節目透露，女生的開車技術常被質疑，有次載某個男生時，對方緊張到頻看後照鏡，讓愛紗心生不滿。

愛紗在節目《11點熱吵店》參與主題「撕掉刻板舊標籤？！拜託！不要再誤會了…」，分享開車被男生看不起的經驗，她提到在台灣開車時，如果前面的駕駛技術不佳，很多男生就會覺得「一定是女生」，也聽過開車三寶是女生、女生開車技術差等批評聲，主持人沈玉琳開玩笑地補充：「開車三寶就是小女生、女生、老女生。」

愛紗深感無奈，她自認開車技術並沒有不好，但有時候載沒搭過她車的男生，對方都會有一點緊張，開始出現看後照鏡等小動作，愛紗忍不住直言：「就覺得有事嗎？我有在看！」

愛紗不認為女生的開車技術就比較差，「女生也有賽車手，我也是開車就會一次可以停好路邊的停車格」，因此她想要透過節目澄清，「女生並不是不會開車，而且我也是親眼看過男生不太會停車的。」

沈玉琳也為女生說話，讚嘆愛紗的開車技術佳，老婆比他會開，不過女駕駛技術偏差的比例較高；他回憶某天開車時，前方的車迴轉時完全沒在看，差點撞到路邊的行人，沈玉琳就跟老婆說：「你看著好了，一定是女生」，結果探頭一看，真的是女駕駛。沈玉琳認為，大部分的女駕駛視野只有前方，沒注意左右和上面，所以容易肇事。