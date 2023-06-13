屏東一名人夫婚後出軌小三，不僅囂張與對方同居，甚至要求已分居的妻兒要和小三「好好相處」，若家人願意，自己就把房子其中一樓層分配給他們住，但如果妻子堅決離婚，未來什麼都得不到，正宮忍無可忍，怒而向2人提告求償130萬元；法官認為人夫和小三侵害正宮配偶權，須連帶賠償30萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚35年，育有2名子女，兩人自2014年底起因細故協議分居，怎料丈夫卻自2021年4月間與小三交往並同居，2人行為造成其精神痛苦，因此怒向2人提告求償130萬元。

法庭審理時，人夫辯稱他一人獨住，只是把房子一部分出租給小三放東西，2人不是男女朋友，沒有同居。而小三也出庭證稱，自己不認識正宮，不知道人夫已婚，每次都是專門拿租金給人夫，並沒有與對方同居。

法官勘驗正宮提出之錄音檔，發現人夫曾向妻子表示「我決定以後如果我們兩個沒離婚，這間屋子小孩還有份，但是我們一旦離婚，你什麼東西都沒有，這是第一點」、「第二點就是說，我們希望我們5個人好好相處，如果你堅持不跟人家好好相處，我真的沒辦法替你想」，可知人夫曾要求妻子要與「他人」好好相處，而其中的5人是指正宮、2名子女、人夫及小三。

而兒子到庭時也證稱，他平均兩、三個月會去爸爸的房子一次，每次去都有看到小三在裡面，且對方都會像女主人一樣招呼，而爸爸也曾帶過媽媽、他及弟弟去參觀房子，稱如果可以好好跟小三相處，就可以住在三或四樓，但如果沒有辦法好好相處，就不要他們了，「爸爸有介紹小三，但介紹得比較隱諱，我理解的是，爸爸如果有需要，小三會給他，而小三也會在那過夜」，兩人是情侶關係。

法官認為2人於正宮婚姻關係存續期間，有不當交往行為，確已破壞正宮配偶權，法官勘驗雙方身分、地位、經濟狀況及其他各種情形，判人夫和小三須連帶賠償正宮30萬元，可上訴。