台中市5億賴姓高中生墜樓身亡案，疑點重重，家屬委託律師共聲請28項證據調查。（本報資料照片）

台中市5億賴姓高中生墜樓身亡案，疑點重重，家屬委託法醫高大成調查。（本報資料照片）

台中市5億賴姓高中生墜樓身亡，賴母控告夏家父子謀財害命，委任律師許哲維從案發共聲請28項證據調查，檢方要求今天13日是「遞狀截止日」。許哲維回應表示，只要檢方將所聲請證據調查做到完整、充足的調查，家屬沒有意見；中檢澄清，此舉是希望家屬盡速提出意見，以利積極調查，日後，若有新事證，當然可再提出。

對此，台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝回應表示，檢察官積極偵辦，希望當事人如有意見或需要調查事項盡速提出，以利展開調查，且偵查程序須密接進行，此作法在偵查階段也很常見。

詹常輝並強調，檢方持續偵查，並沒有所謂「截止」的概念，在截止日後，家屬如有新事證，當然可再提出，這是沒問題的。

擁有5億房產的賴男，今年5月4日與長期協助處理房產的代書之子夏男登記結婚，2小時後即在夏家10樓墜樓身亡，全案疑點重重。

賴母委託律師控告夏家父子謀財害命，並委託法醫高大成驗屍及勘驗現場，先後質疑遭「下毒」，遭殺害後加工「被墜樓」；並提出到院體溫、血氧濃度及出血量等疑點，並發現死者右手有4個可疑針孔，背部有傷痕、脖子有疑似勒痕等疑有他殺嫌疑，引發社會關注。

許哲維在5月22日向檢察官聲請14項證據調查、6月1日及6月4日再各聲請8項及6項等共計22項。據了解，檢察官6月8日傳訊賴母時，曾諭知6月13日為「遞狀截止日」。

許哲維回應表示，尊重檢察官職權，家屬依規定照辦。他並強調，關鍵並非截止日壓在何時，只要檢方將家屬聲請的28項證據調查做到完整、充足的調查，家屬並沒有意見。

今天是「遞狀截止日」，家屬是否再遞狀？許哲維說，今將再遞狀綜合整理全案偵查期間相關的疑點及可疑證據，希望檢方查明。