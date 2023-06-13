台北市信義區崇德街上月13日因新建工程施工造成路面坍塌如天坑，經灌漿、基地內灌水等緊急處置，撤離的10餘戶住戶安置近8日才返家，台北市議員秦慧珠發現，依照北市作業程序，每人安置費用僅每日1600元，以信義區旅館價格為例根本不符行情，而民政局也於上月30日修訂作業程序，將每人補助調漲為2000元，且最高補助14日。

13日民政委員會中秦慧珠提案，要求「台北市災害臨時短期安置旅館標準作業程序」，已不合時宜，應予以修正。而民政局長陳永德也在會中說，於上月30日已修訂相關程序，將災民旅館安置費從每天1600元提高為2000元，安置日期由現行最高安置日7天，提高為14天，14天後若還有需求，則轉為中長期安置，由社會局等單位接手協助。

民政局表示，根據行政院主計總處規定國內出差旅費報支要點，已從2016年的1600元調漲為2000元，因此經評估後，決議將台北市災害臨時短期安置旅館標準作業程序中的安置費同步調整為2000元。

民政局說，其實就今年安置量8次，1600元都使用無虞，且安置多以戶為單位，假設一家4口入住4人房，總安置費可達6400元，現在調漲為2000元，由災害準備金支應，相信能更加寬裕，全市有配合緊急安置有200間旅館，長期合作也都無相關問題。

至於信義區天坑的後續處理，陳永德表示，相關受災戶已在案發後陸續返家，最後一個受災戶是在案發8天後返家，而後續房屋補強和補償部份，建商也承諾會負起責任。