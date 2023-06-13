台灣大（3045）股東會13日通過配發現金股利4.3元，配發率達110％，換算股息殖利率4.15％左右，針對小股東詢問「何時配發5元現金股利」，董事長蔡明忠回應「我做夢都會希望發10元」，嚴格說來，台灣大的配發率、殖利率都是同業最高，但透過資本公積配發現金股利並不是長期配發現金股利的方向。

蔡明忠表示，作為上市公司，追求高現金股息殖利率但兼具防守及攻繫型態比較重要，未來努力方向更希望扭轉台灣大一直以來被打入防守型股票的傳統印象，希望儘快轉型成為成長型股票。

至於如何變成成長型公司？蔡明忠說，如果繼續當笨水管一定是低成長，前幾年台灣大哥大的營收獲利大幅成長，主要受益於momo富邦媒，但是momo是微利行業，雖然有助於台灣大營收成長，但貢獻獲利卻沒有顯著成長，這也是目前台灣大叫屈的地方，事實上，「momo就裝在台灣大的肚子裡」，照理講，市場應該把台灣大當成成長公司，但很顯然的，並沒有發生等同的效果。

蔡明忠說，現在大家都講as a service，台灣大也希望成為telecom as a service公司，把公司經營成大家可以信賴合作的對象的平台，透過更多平台創新服務讓高毛利的業務增加，另外也希望momo長大之外，獲利成長上也能進一步改善，這也是momo正在努力的方向，資本市場對此也有很高期待。