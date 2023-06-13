前美國總統川普上週因涉嫌不當持有機密文件案被起訴，檢方是用川普自己說過的話和他的律師草草寫下的筆記來讓這件案子成立。

上週公布的49頁起訴書指控川普卸任後仍留存核武和國防相關最高機密，危害美國國家安全。川普於2021年初卸任後，把一些文件從白宮帶到他位於佛羅里達州的寓所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）。

法新社報導，特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出的起訴書，很多地方以川普自己說過的話為依據。

起訴書舉例，川普曾向一名作家、一名出版商及兩名員工敘述五角大廈針對某個對手國家擬定的「攻擊計畫」，而這些人都沒有安全許可。

起訴書中提到這個攻擊目標時，僅以「A國」代稱，但美國媒體報導，「A國」指涉的是伊朗。

根據起訴書，據稱川普在新澤西州的高爾夫球場告訴這些人，國防部的攻擊計畫是「高度機密」，需要「保密」；這場會談有錄音。川普當時說，「我身為總統，本來大可解密」，但「現在不行了，你們懂的，不過這仍然要保密」。

起訴書還利用川普自己說過的話來認定，早在他贏得2016年總統大選之前，就已經很清楚保護機密資訊的重要性。

2016年8月，還是共和黨籍總統候選人的川普說：「我會在我任內加強所有保護機密資訊的相關法律…沒人可以凌駕於法律之上。」

起訴書還提到，川普身為總統，曾於2018年7月發布聲明，強調他「憲法賦予的獨特責任，要保護國家的機密資訊」。

起訴書還藉由川普與律師A和律師B的會議，來指控川普企圖誤導想要回收文件的調查人員。

2022年5月，大陪審團發出傳票，要川普交出手上所有機密資料。根據律師A在一場會議中所做的筆記，川普當時說：「如果我們完全不回應或不配合會怎樣？我不希望任何人翻我的箱子，真的不希望。告訴他們這裡什麼都沒有，不是比較好嗎？」

川普把裝有各級機密文件的數十個箱子散置在海湖俱樂部裡的舞廳、廁所、儲藏室和自己的臥室。

起訴書提到，川普指示當時的私人助理諾塔（Walt Nauta）搬移這些箱子。諾塔曾在美國海軍服役，他在這件案子中被列為共謀，同樣遭到起訴。

川普是美國第一位被聯邦起訴的前總統，他被控「蓄意保留國防資訊」，一旦定罪，最重可處10年有期徒刑；他也被控密謀妨礙司法、做出不實陳述等罪行。

76歲的川普正爭取共和黨2024年總統候選人提名資格，他的支持度遙遙領先其他競爭者。預期他明天將在邁阿密聯邦法院首度出庭。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1120613