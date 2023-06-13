長輩日照中心長輩穿上日本服飾後，感覺自己有如置身日本。（秀和苑日照中心提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣福興秀和苑日照中心和鹿港塩太郎的家，今天共同舉辦一場圓夢活動，讓長輩穿著日本和服浴衣走秀及舞蹈。參加活動的阿嬤說，她最想去的地方就是日本，卻從沒去過，能穿上日本浴衣，加上身邊人也都穿著日本服飾，濃濃日本味，有如置身日本，感覺圓夢了。

福興秀和苑主任蕭宇若指出，在一次和長輩聊天時，知道他們過去最喜歡出國旅遊的地方就是日本，只是因為現在行動不便，無法成行，也有長輩說一生中從未去過日本，很想去看看。

秀和苑工作人員討論後，決定尋找替代出國的圓夢方法，剛好日照中心的司機曾瑛易每次載長輩回家時，會在鹿港老街巷口看到遊客穿著日本和服浴衣在拍照，於是他們就登門拜訪和服租借的店家「鹿港塩太郎的家」，結果老闆陳科言了解日照中心的用意後，熱情的響應，並共同規劃今天的公益活動。

鹿港塩太郎的家不僅免費提供長輩及日照員工穿浴衣變裝，還準備各式的髮飾、紙傘、提包等配件，把店裡的道具都搬到日照中心來，並且還安排工作人員協助長輩換裝及表演舞蹈。

今天這場圓夢活動登場，長輩們變裝後都開心不已，出席活動的福興鄉鄉長蔣煙燈一踏進日照中心，就感受到濃厚的日本風，他說「1秒飛到日本了」，還用日語自我介紹他叫「煙燈一郎」，逗的長輩哈哈大笑。

日照中心的雪花阿嬤說，她從來沒有去過日本，今天很感動也很開心，和大家一起拍美美的照片，很像櫻花妹，她一輩子難忘。陪媽媽出席活動的家屬黃秀菊表示，感謝秀和苑和陳老闆的用心，讓家屬穿上日本服飾，讓她和穿著和服的媽媽一起拍照，留下美好的回憶。

福興秀和苑主任蕭宇若指出，原本僅預計租借幾件浴衣，感謝塩太郎家鹿港店老闆的大力支持與贊助，讓所有願意變裝的長輩都能夠體會變裝的樂趣。