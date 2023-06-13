東港高中歷經視訊3年、換了3任校長後，終於在今年迎來與日本姊妹校的首場相見歡。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

東港高中歷經視訊3年、換了3任校長後，終於在今年迎來與日本姊妹校的首場相見歡。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

東港高中歷經視訊3年、換了3任校長後，終於在今年迎來與日本姊妹校的首場相見歡。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

東港高中歷經視訊3年、換了3任校長後，終於在今年迎來與日本姊妹校的首場相見歡。（東港高中提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港高中2019年與日本兵庫縣立浜坂高校簽訂姊妹校，原計畫每年輪流帶學生探訪，不料隔年就遇疫情來襲，3年來只能靠視訊聯繫感情，不過也因此誕生熱門選修課「我與我的日本朋友」，而在幾經波折、2校都換了3任校長後，終於今年相見歡，學生們都笑說：「終於看到真人了」！

回憶起簽訂姊妹校一事，東港高中圖書館主任郭欣怡說，那一年台灣燈會在屏東東港大鵬灣舉辦，日本兵庫縣新溫泉町國際交流協會趁機到東中參訪，當時的浜坂高校校長仲島尚子為參訪人員之一，她一進到學校就表示很喜歡東中，因為東中跟浜坂一樣都是靠海的學校，希望能締結姊妹校。

浜坂高校對此相當積極，郭欣怡指出，同年12月，仲島尚子就帶著師生12人到校進行實地教育參訪，並簽訂姊妹校協議書，約定每年輪流帶學生到對方學校探訪，不料，隔年疫情大爆發，2校的原訂計畫全部被打亂。

但山不轉路轉，東港高中趁勢推出選修課「我與我的日本朋友」，讓學生每周有2堂課可以與浜坂高校的學生視訊、聯繫感情，期間他們透過英文、漢字以及比手畫腳互相溝通，學生們說，雖然隔著螢幕，但也聊得很開心，在疫情嚴峻時還能與日本姊妹校保持聯絡，也是特別的體驗。

經過3年視訊、2校都換了3任校長後，終於等來疫情趨緩，雙方也迎來首次相見歡，由東港高中校長侯淑禎帶20名國中部三年級至高中部二年級學生探訪浜坂高校，對此，學生們興奮地直呼：「終於看到真人了」！

有學生分享，雖然到訪浜坂高校的時間僅1天半，但在這不算長的時間裡，他感受到對方滿滿的熱情與照顧，這是在視訊中體會不到的，他現在已經開始期待對方來台了，他要認真想想如何招待對方。

侯淑禎指出，東中與浜坂的相見歡，堪稱一波三折，但大家都做到了，浜坂也將於今年12月到訪，很開心與姊妹校的交流未因疫情延宕，反而誕生熱門選修課「我與我的日本朋友」，這堂課因疫情生、但不會因疫情趨緩而不見，它將持續開下去，強化東中的國際教育理念。