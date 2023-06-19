台南市今天再新增1例本土登革熱確診病例，目前累積病例數已達15例。另外，近期台南市也出現1例日本腦炎確定病例，市府衛生局呼籲民眾擴大孳生源清除，希望阻斷疫情向外擴散。

衛生局表示，今天新增的登革熱病例，是居住在仁德區的73歲男性，為先前確診病例的家屬，經登革熱防治中心擴大採血發現。目前該個案的居住地，已完成戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施。

另外，台南市出現的日本腦炎確定病例，個案為50餘歲女性，居住西港區，平日活動以住家及活動地為主。衛生局調查後發現，因個案住家鄰近區域內，有豬舍及水田等高風險環境，研判感染地可能為住家附近，已於個案住家及附近養豬場懸掛捕蚊燈，進行誘捕病媒蚊等相關防治措施，並加強對鄰近民眾的衛教宣導。

衛生局長蘇世斌再次呼籲市民，請加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

蘇世斌也籲請全市所有醫療院所，應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里及東區東智里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續在社區中擴散。