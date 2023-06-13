台灣高檢署因大麻毒品日趨泛濫，日前統合檢警調憲、關務、海巡6大緝毒系統，執行第8波安居緝毒專案，在3個月內共查獲毒犯1448人、羈押389人，並破獲黑幫組織涉毒19案、32人，查扣毒品6016.97公斤、毒咖啡包4萬9354包、查扣犯罪所得現金3088萬餘元。

台高檢規劃統籌6大緝毒系統，自3月6日至20日、3月21日至5月31日執行第8波安居緝毒專案，13日在調查局舉辦專案成果記者會，行政院長陳建仁致詞時，除勉勵緝毒人員辛勞外，並要求加強「阻斷毒品來源」及「降低施用再犯」，展現政府打擊毒品的決心。

台高檢表示，為避免大麻毒害在國內擴散，第8波安居緝毒專案重點即是強力查緝大麻犯罪，全面壓制大麻濫用，因此要求6大緝毒系統，從源頭查緝大麻走私及大麻植栽場，並向下刨根挖掘施用大麻黑數，溯源瓦解幕後金主及幫派組織。

台高檢指出，第8波安居緝毒專案共查獲製造運輸販賣毒品1448人、施用毒品人數1475人、羈押被告389人，並破獲集團組織涉毒19案計32人，查扣各級毒品6016.97公斤、混合式毒品咖啡包4萬9354包、查獲製毒工廠56座，扣得犯罪所得現金3088萬餘元、車輛28台、3C類產品1772台，尤其以查扣第三級毒品數量，為歷次安居專案第二高，僅次於第2波專案查扣量。

其中查緝大麻部分，共查獲製造運輸販賣大麻178人、施用大麻160人、扣得大麻數量652.68公斤，相較去年同期，增加查獲製造運輸販賣149人、施用大麻76人、大麻293.56公斤，查扣大麻植株945株，破獲大麻工廠及植栽場18座。

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